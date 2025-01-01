Brussels Airlines lanceert nieuwe Virtual Reality pilotenopleiding als eerste binnen Lufthansa Group

Brussels Airlines zet voortaan VR in bij de pilotenopleiding voor de Airbus 320 type rating training. Het trainingsprogramma is goedgekeurd door alle bevoegde overheden en maakt voortaan officieel deel uit van het curriculum. Het is de eerste keer dat Virtual Reality gebruikt wordt bij pilotenopleidingen. In deze opleiding vervangt de technologie de traditionele trainingstoestellen en zorgt ze voor een realistische 3D-omgeving van een cockpit. "VR biedt een aanzienlijk realistischere en intensere trainingservaring. Onze piloten kunnen autodidactisch en herhaaldelijk procedures oefenen, spiergeheugen opbouwen en vertrouwen krijgen in de situatie, een ideale voorbereiding op de simulatorfase met verhoogde effectiviteit en verminderde infrastructuurvereisten," stelt captain Gauthier Lesceu die opleidingen geeft bij Brusses Airlines.

Lufthansa Aviation Training en Airbus werkten twee jaar lang aan de implementatie van VR binnen de pilotenopleiding. "De zogenaamde Virtual Procedure Trainer (VPT) softbare creëert een nieuw ecosysteem: flexibeler, efficiënter en duurzamer. We zijn erg blij dat Brussels Airlines de eerste is die op deze innovatie vertrouwt en we zo samen een stukje van de toekomst van training hebben kunnen vormgeven," aldus projectmanager bij Lufthansa Pia Born.