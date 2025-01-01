Ex-senator Bob Maes uit Zaventem overleden

In 1954 zet Bob Maes de stap naar de pas opgerichte Volksunie. Hij wordt er lid van de partijraad en het partijbestuur. Van 1965 tot 1995 is hij provinciaal voorzitter voor de provincie Brabant.

In 1971, het jaar waarin hij de VMO ontbindt, wordt Maes bij de parlementsverkiezingen van op de tweede plaats rechtstreeks verkozen tot senator voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij blijft tot in 1985 zetelen in de Senaat. Sinds 13 oktober 1985 is hij eresenator. Van 1972 tot 1986 zetelt hij ook in de Zaventemse gemeenteraad.

Na de ontbinding van de Volksunie kiest Maes voor N-VA. Voor die partij wordt zijn dochter Lieve Maes senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.