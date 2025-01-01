© Facebook Sheraton Airport Hotel

Sheraton-hotel op luchthaven moet tijdelijk sluiten: "Brandbeveiliging niet volgens geldende normen""

Het Sheraton Airport Hotel, dat tegenover de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem ligt, moet tijdelijk sluiten. Er zouden problemen zijn met het brandbeveiligingssysteem.

Het Sheraton Airport Hotel is sinds 2018 in handen van luchthavenuitbater Brussels Airport Company. Dat bevestigt dat het hotel vanaf vrijdagnacht moet sluiten. Het doet dat op bevel van de burgemeester van Zaventem Dirk Philips op advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Die stelde vast dat bepaalde brandbeveiligingssystemen niet aan de geldende normen voldoen. Brussels Airport zegt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en er geen incident plaatsvond dat de veiligheid van het personeel en de hotelgasten in gevaar heeft gebracht.

Meest bekeken

Brug over de E40 in Ternat
Mobiliteit

Week lang hinder op Assesteenweg Ternat ter hoogte van brug E40

don 21 aug
Mobiliteit

Week hinder op drukke steenweg tussen Lennik en Ternat: “Vooral hinder voor fietsers”

Cultuur
Groen

Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite

don 21 aug
Sport
Jeugd

Jonge atletiektalenten krijgen naar aanleiding van Memorial Van Damme gasttraining van Olympiërs

Buurtbewoners van Boekfos in Asse redden 250 vissen van verstikking uit poel
Groen

Buurtbewoners van Boekfos in Asse redden 250 vissen van verstikking in poel

woe 20 aug

Meer nieuws uit de regio

Ex-senator Bob Maes uit Zaventem overleden
Politiek

Ex-senator Bob Maes uit Zaventem overleden

woe 20 aug
Plannen voor logistiek megagebouw gehalveerd
Economie
Wonen
Politiek

Plannen voor logistiek complex in Zaventem gehalveerd, actiecomité tevreden: “Gaan niet procederen tot dit een tuinhuis wordt”

woe 20 aug
Mobiliteit

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”

maa 18 aug
Brussels Airlines gebruikt VR bij pilotenopleiding
Mobiliteit
Economie

Brussels Airlines lanceert nieuwe Virtual Reality pilotenopleiding als eerste binnen Lufthansa Group

woe 13 aug
Grote Daalstraat
Mobiliteit

Grote Daalstraat Zaventem vanaf maandag jaar lang afgesloten voor heraanleg: "Veel hinder, maar noodzakelijke ingrepen"

woe 13 aug