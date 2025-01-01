Sheraton-hotel op luchthaven moet tijdelijk sluiten: "Brandbeveiliging niet volgens geldende normen""

Het Sheraton Airport Hotel is sinds 2018 in handen van luchthavenuitbater Brussels Airport Company. Dat bevestigt dat het hotel vanaf vrijdagnacht moet sluiten. Het doet dat op bevel van de burgemeester van Zaventem Dirk Philips op advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Die stelde vast dat bepaalde brandbeveiligingssystemen niet aan de geldende normen voldoen. Brussels Airport zegt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en er geen incident plaatsvond dat de veiligheid van het personeel en de hotelgasten in gevaar heeft gebracht.