Plannen voor logistiek complex in Zaventem gehalveerd, actiecomité tevreden: “Gaan niet procederen tot dit een tuinhuis wordt”

De oorspronkelijke projectaanvraag uit 2024 voor de hoek van het Woluwedal met de Grote Kloosterstraat omvatte een reusachtig logistiek centrum van twee verdiepingen met in totaal 96 laadkades voor vrachtwagens. Dat zou leiden tot zo’n 800 vrachtwagenbewegingen per dag. Ondanks negatieve adviezen van gemeente en provincie, kreeg MG Real Estate uiteindelijk toch een vergunning van minister Jo Brouns (CD&V).

Protest inwoners Zaventem en Kraainem

Inwoners en de gemeenten Zaventem en Kraainem stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Onder druk van die beroepsprocedure werd het project intussen herwerkt. Het aantal laadkades werd teruggebracht van 96 naar 45 en het gebouw telt nog slechts één niveau. Daarmee daalt het aantal vrachtwagenritten naar circa 450 per dag. Ook twee derde van de kantoorruimte en alle horeca verdwenen uit de plannen.

“Wij hebben een belangrijke overwinning behaald”, zegt Patrick Delaunoy van actiecomité 1932Works. “De projectontwikkelaar stelt nu een alternatief project voor dat in omvang gehalveerd is. De 280 bewoners die destijds bezwaarschriften indienden, gevolgd door een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, mogen trots zijn op dit resultaat.

1932Works, gesteund door vzw Sterrebeek2000, kiest er dit keer voor geen massale actie op te zetten. Er werden wel enkele inhoudelijke bezwaarschriften ingediend, maar geen honderden zoals bij de eerste plannen. “Niet om het project verkleind project te laten weigeren, maar om de aandacht op een aantal pijnpunten te vestigen. Het is geenszins onze bedoeling om te procederen tot dit project de omvang van een tuinhuis zou krijgen. 25 jaar geleden werd dit terrein herbestemd voor luchthavengebonden activiteiten. Het is duidelijk dat tarwe of maïs telen daar geen realistische optie meer is.”

Visueel zwaarder

Toch plaatst 1932Works kritische kanttekeningen. Volgens Delaunoy oogt het nieuwe ontwerp visueel zwaarder dan het vorige: “Het oorspronkelijke plan had een piramidale vorm waardoor het minder domineerde in de Woluwevallei. Nu ligt het gelijkvloerse volume vier tot vijf meter hoger. Het lijkt alsof je een piramidale bruidstaart hebt platgedrukt. De vraag is of het gebouw effectief kleiner is geworden.” Ook op mobiliteitsvlak zijn er twijfels. “ Volgens de mobiliteitsstudie van de ontwikkelaar zouden 450 extra vrachtwagens per dag op het reeds problematische kruispunten aan de Woluwelaan geen probleem vormen. Wij betwijfelen dit, aangezien de studie is gebaseerd op tellingen van juni 2022, een periode waarin thuiswerken nog wijdverbreid was door Covid.”

Volgende stappen

Het openbaar onderzoek werd onlangs afgerond. De gemeente Zaventem buigt zich nu over het dossier, waarna de provincie Vlaams-Brabant een beslissing neemt. Wordt het verkleinde project vergund, dan vervalt ook de lopende rechtszaak tegen de originele plannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.