Zaventemse traiteur deelt duizend flesjes water uit: “Kleine acties maken groot verschil”

Tijdens hun ronde gisteren kregen medewerkers van Zorgtraiteur Claessens André heel wat opmerkingen over ouderen die angst hebben voor de hitte van de komende dagen. “Daarop zijn we meteen in actie geschoten en hebben we 1.000 flesjes water gekocht, die we gekoeld aan huis brengen”, klinkt het. “Op de flesjes staat een ludieke boodschap die ouderen aanmoedigt om voldoende te drinken. Dat is een groot probleem bij senioren, wat tot uitdroging kan leiden. Het zijn dit soort kleine acties die het verschil maken.”