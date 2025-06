Luchthaven verwacht meer dan vijf miljoen reizigers deze zomer: "Vijf procent meer"

Op dinsdag 1 juli begint de schoolvakantie in het Nederlandstalige onderwijs: het officiële startschot van de zomervakantie. In de maanden juli en augustus verwelkomt de luchthaven in totaal meer dan 5,1 miljoen passagiers. "Een stijging van vijf procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar", klinkt het bij de luchthaven. "De drukste dag van de zomervakantie wordt 28 juli, met meer dan 93.000 reizigers. Ook het laatste weekend van juni wordt al een druk weekend op de luchthaven, met 90.000 passagiers op vrijdag 27 juni."

Zo'n drukte vraagt veel van het luchthavenpersoneel. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin stelde op 16 juni zijn zomerplan voor. Dit plan zorgt voor de nodige versterking voor het personeel van de Federale Politie, zodat de wachttijden bij de grenscontrole beperkt blijven.