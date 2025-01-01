Brussels Airlines wil meer vrouwen in technische jobs: “Vrouwen kunnen even goed zijn in techniek zijn als mannen”

Iets meer dan de helft van de werknemers bij Brussels Airlines zijn vrouwen en 9 van de 20 topmanagers zijn vrouwen. Toch zijn er grote verschillen tussen de departementen. Bij Ground Operations, waartoe onder meer de check-in behoort, werken de meeste vrouwen: 76%. Bij Cabin Crew gaat het om 72%. Departementen met het laagste aantal vrouwen zijn IT (26%), Cockpit (10%) en Maintenance and Engineering (8%), de technische tak dus.

Keerpunt 20 jaar geleden

Exact 20 jaar geleden behaalde de eerste vrouw alle licenties om als volwaardige technicus aan vliegtuigen te werken bij Brussels Airlines. Carolien Sterckx werkt vandaag nog altijd bij het bedrijf en is doorgegroeid naar een rol met meer verantwoordelijkheid.

“Als klein meisje was ik al gefascineerd door vliegtuigen en zelfs na 20 jaar in de sector blijft die fascinatie er zijn. Mijn job is veranderd doorheen de jaren, maar ik kom elke dag met plezier werken. Het is leuk om niet langer de enige vrouw bij ‘Maintenance en Engineering’ te zijn en ik kijk er naar uit nog meer vrouwen als collega te mogen verwelkomen”, zegt Carolien Sterckx. Vandaag heeft Carolien 27 andere vrouwen als collega in het technisch departement.

“Ik heb het grootste deel van mijn carrière administratieve functies gedaan, maar op een bepaald moment wilde ik liever met mijn handen werken. Daarom ben ik ‘cabin technician’ geworden bij Brussels Airlines en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Het blijft belangrijk om stereotypes tegen te gaan: vrouwen kunnen even goed zijn in techniek als mannen”, aldus Pascale Slootmans.

Op dit moment heeft Brussels Airlines 24 openstaande vacatures waarvan 16 in het technisch departement.