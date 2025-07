Met Eetkroeg Manu verdwijnt iconisch café in Ternat: “Ik wil nieuwe horizonten verkennen”

Het is even na de middag en het terras van Eetkroeg Manu loopt aardig vol. Toch wil cafébaas Kris De Meuter het iconische café eind september sluiten. Kris staat sinds begin jaren 2000 in de zaak. “Het idee zit al een tijdje in mijn hoofd”, zegt Kris. “Ik ben 48 jaar en als ik nog iets anders wil doen, is nu het moment om dat te doen. Ik wil nieuwe horizonten verkennen Ik ben bovendien schepen (van sport en cultuur, nvdr.) in Ternat. De combinatie met het uitbaten van het café begint door te wegen.”

De afgelopen veertig jaar zijn er heel wat herinneringen aan de tapkast blijven kleven. Zo ook bij presentator Otto-Jan Ham, die opgroeide in de schaduw van het café. “Ik heb er heel mijn jeugd doorgebracht, gelukzalige momenten beleefd maar ook veel stommiteiten uitgehaald. Dat hoort er allemaal bij”, zegt Ham. “Het is een einde van een tijdperk, een instituut dat verdwijnt. Het is met een klein hart dat ik dat zeg.”

Niet allen bij de cafégangers overheerst één gemoed, ook uitbater Kris vindt het jammer. “Ik ben er zelf soms nog niet helemaal uit en word voortdurend geslingerd tussen twee gedachten: sluiten of niet. Maar soms moet je een beslissing durven nemen. Het laatste weekend van september zullen er heel wat festiviteiten zijn, zowel vrijdag, zaterdag als zondag. Wat dat precies inhoudt, laat ik jullie nog weten zodat je er reclame voor kan maken, maar dat staat nog niet vast”, aldus Kris.