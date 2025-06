Marreyt Classic Cars trekt met resem oldtimers naar iconische Mille Miglia in Italië

De Mille Miglia vindt volgende week plaats in Brescia in Italië en is een vrij iconisch evenement in de autowereld. "Het is een regelmatigheidswedstrijd," weet Ruben Bosch van Marreyt Classic Cars toe. Het bedrijf sponsort de wedstrijd. "Bovendien begeleiden we tijdens het evenement ook een 10-tal internationale teams," vervolgt Bosch. "De auto’s zijn hier bij ons voorbereid, zowel technisch als wat de administratie betreft. Onze taak is om de deelnemers te ontzorgen." De wagens werden vanmorgen ingeladen en rijden nu in 5 dagen tijd naar Italië.

Daarna zijn ze vanaf dit najaar mogelijk in Ternat te zien. Want Marreyt Classic Cars verhuist dan na een uitstapje naar Aalst opnieuw naar Ternat. "We trekken naar een nieuwbouw die drie keer zo groot is als de oppervlakte die we momenteel hebben. We zullen dus kunnen groeien en zijn blij dat in onze bakermat Ternat te kunnen doen."