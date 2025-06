Wissel in Ternatse gemeenteraad, voormalig schepen Timo Schoukens geeft de fakkel door

Eind deze maand neemt Timo Schoukens om persoonlijke redenen afscheid van de Ternatse gemeenteraad. “Door nieuwe ambities en plannen wordt het moeilijk om consequent aanwezig te zijn op de gemeenteraad,” vertelt hij. “Daarom hebben we samen met de andere raadsleden beslist om nu al de fakkel door te geven aan Dennis, die helemaal klaar is voor deze taak." Timo Schoukens blijft de partij achter de schermen ondersteunen en actief meedenken.

De eerstvolgende op de lijst, Yaëlle D’hoe , kiest ervoor haar engagement binnen het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voort te zetten. Dennis Van der Putten, geboren en getogen Ternattenaar en onder meer bekend als voetballer van Wambeek-Ternat, neemt daarom de plek in van Schoukens in de Ternatse gemeenteraad. “Ik ben enorm gemotiveerd om Ternat mee vorm te geven vanuit de gemeenteraad. Met een open blik, een luisterend oor en veel goesting wil ik werken aan de leefbaarheid, verfraaiing en het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente”, aldus Van der Putten.