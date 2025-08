Scouts Ternat trekt op kamp met eigen zonnepanelenkar: "Voluit voor duurzaamheid"

De scouts dat zijn handige jongens en meisjes. Geef ze een eindje touw en ze sjorren een hudo als een troon voor de koningin. De scouts van Ternat verlegt de grenzen van scoutieve handigheid.

"We gaan deze zomer voluit voor duurzaamheid", klinkt het. "Tijdens ons kamp maken we gebruik van een zonnepanelenkar – een grote aanhangwagen uitgerust met meerdere zonnepanelen en batterijen die hen van stroom voorziet." Dankzij deze installatie kunnen de jongeren hun frigo’s koel houden, verlichting gebruiken in de tenten en hun gsm’s opladen, allemaal zonder een druppel benzine of diesel. Een knap staaltje energieonafhankelijkheid in het midden van de natuur.

"De kar werd volledig in elkaar gezet door Pieter De Deckers van het Ternatse bedrijf www.Xmore.be", klinkt het. "Met zijn technisch vernuft bouwde hij de installatie van A tot Z zelf, met als doel een duurzaam alternatief te bieden voor klassieke stroomgeneratoren."

Pieter De Deckers is van plan om tientallen karren te bouwen. "De kar heeft een bredere toepassing. Denk aan tijdelijke evenementen, bouwwerven of zelfs het van stroom voorzien van volledige woningen."