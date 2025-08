Zotternij in Teralfene: Zotoberfest is een billenkletser

Donder in München

De Hekelgemse hopboeren en de Essense papeters horen het donderen in München wanneer hun buren, de Zotten uit Teralfene, hun spotnaam alle eer aandoen. De Zotten vieren ieder jaar hun bijnaam. Dit jaar doen ze dat in de schaduw de Sint-Janskerk op Beierse wijze. Het thema is namelijk Oktoberfest, maar dan in augustus.

Waarom 'Zotten'?

Een religieuze sage verklaart de bijnaam: "Onze Lieve Heer en Sint Pieter reden met een kar vol dorpen over de wereld. Toen zij in Vlaanderen de Dender overstaken, destijds een smal riviertje, schokte de wagen en het plaatsje Teralfene viel eruit. ‘Wij zullen het maar zo laten,’ sprak Onze Lieve Heer, ‘al moest het eigenlijk naast Geel liggen."