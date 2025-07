Jeugdbewegingen duiden de zomervakantie met stip aan in de agenda want dan gaan ze op kamp en dat is het hoogtepunt van het jaar. De scouts van Heikant, een gehucht van Rotselaar, zakken voor hun kamp af naar onze regio, naar Affligem. Met zo'n 200 verblijven ze op het veld van hobbyboer Ken. Het is de eerste keer dat hij een jeugdbeweging ontvangt.