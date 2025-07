E40 in Affligem tijdlang dicht na ongeval met drie voertuigen, bestuurder slaat op de vlucht

Het ongeval gebeurde rond 9u30 vanochtend ter hoogte van aan het op- en afrittencomplex in Affligem. “Ter plaatse troffen we een verkeersongeval aan waarbij drie voertuigen betrokken raakten”, meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De brokstukken lagen over een grote afstand over de autosnelweg verspreid, waardoor we samen met de Federale Wegpolitie de snelweg af te sluiten voor alle verkeer en om te leiden via het op- en afrittencomplex.”

Het parket meldt dat het ongeval gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre. "Twee bestuurders waren elkaar reglementair aan het inhalen. Een derde voertuig is daartussen gereden en heeft daarbij de twee inhalende voertuigen geraakt", vertelt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. "De inzittenden van de aangereden voertuigen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar niemand verkeert in levensgevaar."

De bestuurder die ongeval veroorzaakte, sloeg op de vlucht. "Hij is op het grondgebied van de politiezone TARL tot stilstand gebracht en is gearresteerd voor de inbreuken die hij pleegde in het verkeer en voor weerspannigheid. De betrokkene zal later vandaag verhoord worden", besluit Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde.