Leeuwkens Teralfene ontvangen grote buur Dender: "Kansloos, maar veel sfeer"

Een derby tussen een tweedeprovincialer en een eersteklasser komt niet vaak voor. Supporters van beide clubs zijn dan ook talrijk aanwezig. In de eerste minuten al houden zowel het uit- als thuispubliek de adem in wanneer Leeuwkensspits Malewo de kans krijgt op de openingstreffer.

Behalve de geblesseerden Nsimba en Oratmangoen, en de Slowaak Hrncar brengt de nieuwe Dendercoach een type-elftal tussen de lijnen. Toch houden de Leeuwkens moedig stand tegen een rustig voetballend Dender, maar de thuisploeg krijgt de bal na een corner niet goed weggewerkt. De bal belandt bij Kvet die hem in één tijd binnentrapt.

De Leeuwkens krijgen geen voet tussen het spel van de Kadavers. Malcolm Viltard laveert tussen een drietal Leeuwkens, trapt en laat doelman Aerts kansloos achter. 0-2 voor Dender. Even later is valt Dender opnieuw aan. Rebound na een schot van nieuwbakken Kadaver Marijnissen, Mo Berte ruikt zijn kans en en legt de 0-3 binnen.

Een tevreden coach

Dan gaat het snel: Aurélien Scheidler zet de 0-4 op het bord en maakt er vrijwel meteen 0-5 van. Leeuwkensverdediger Rinus Couck weet een Denderspeler te poorten, maar dat weerhoudt Mo Berte er vlak voor rust niet van om de 0-6 op het score bord te zetten. Een ware doelpuntenkermis, maar dat laten de Leeuwkens niet aan hun hart komen. En ook de nieuwe trainer van de Leeuwkens, Kristof Pede, ziet toch enkele positieve punten bij zijn ploeg. "De groep heeft zich echt willen tonen en zich op geen enkel moment naar de slachtbank laten leiden, ondanks de 0-13 is er wel altijd karakter getoond. Maar je moet wel eerlijk zijn. Die mannen hebben gewoon veel meer dan wij in hun mars."