9.500 bezoekers voor Rock Affligem: “Ook volgend jaar een editie”

Wie fan was van het zwaardere gitarenwerk zakte vrijdagavond naar de festivalsite in Affligem, zaterdag stond heel wat Vlaams geweld op het podium met onder meer Alice May, Zornik, Daan en Equal Idiots.“Zonder middelgrote festivals als Rock Affligem zijn er geen kleine en ook geen grote festivals. Dus die zijn zeer belangrijk en misschien ook wel het leukste om op te spelen ook”, zegt Thibault Christiaensen.

Regiogenoot Daan had het perfecte aanvalsplan klaar om voor vuurwerk te zorgen. “We laten de mensen eerst vijf minuten afzien met nummers van de nieuwe plaat, daarna volgt een bloemlezing uit mijn werk en brengen we klassiekers”, vertelt Daan. “Er zit een logica bij, maar toch is het niet logisch. Maar je moet de mensen een klein beetje op hun honger laten zitten zodat het optreden spannend blijft.”

Die optredens zullen er ook volgend jaar zijn, want de organisatie kondigde meteen de editie aan voor 2026. “We zouden dat niet kunnen zonder de vele vrijwilligers, die zijn heel belangrijk voor ons”, zegt organisator Christophe Desmet. “De datum voor volgend seizoen ligt al vast. Het is belangrijk dat we in het verlengde weekend van Hemelvaart blijven. Dan kunnen ook privé-evenementen voor sponsors organiseren. Daardoor kunnen we inkomtickets laag houden en aan een normaal tarief pintjes verkopen."