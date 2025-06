Opsporingsbericht: wie zag Mario Van den Broeck in Affligem?

Op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op 15 mei 2025 verliet de 62-jarige Mario VAN DEN BROECK de woning van een naaste in de Bieregemstraat in Affligem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij verplaatst zich met een zwarte elektrische mannenfiets van het merk “Electra Townie GO 8i” met bruin zadel en twee bruine fietstassen met zwarte klep. Meneer Van Den Broeck is 1m80 groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar, bruine ogen en een stoppelbaard.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een lichtgrijze broek met gaten aan de knieën en witte sportschoenen met een zwart accent. Vermoedelijk draagt hij een wit hemd of T-shirt.

Heb je Mario VAN DEN BROECK gezien of weet je waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via [email protected]. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.