Bestuurder achtervolging Dilbeek aangehouden: “Bekend voor drugsfeiten”

In de nacht van zondag op maandag merkte een patrouille van de Dilbeekse politie op de Nieuwe Gentsesteenweg een zwarte Opel met twee inzittenden die zich verdacht gedroegen. De wagen reed de E40 op richting Brussel. Toen de politie hun zwaailichten aanzetten, negeerde het voertuig alle signalen. Meer zelfs, de verdachte wagen dimde de lichten en sloeg op de vlucht richting Jette.

Verschillende ploegen kwamen ter versterking. Op een bepaald moment zaten zowat twintig politievoertuigen en een helikopter de auto op de hielen. De achtervolging duurde in totaal 45 minuten. Ter hoogte van Madou in Sint-Joost-ten-Node stopte het voertuig en vluchtten twee inzittenden te voet verder. Niet veel later konden ze ingerekend worden.

“De inzittenden waren twee twintigers De bestuurder uit Ninove is aangehouden door de onderzoeksrechter", meldt het parket van Oost-Vlaanderen, dat het onderzoek voert. "Op het moment van de feiten stond hij onder probatie voor druggerelateerde feiten zoals verkoop en levering. De passagier, afkomstig uit het Luikse, werd onder elektronisch toezicht.”