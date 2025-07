Shari Van Belle trekt naar SGS Essen-Schönebeck: "Ze zal naadloos in ons spel passen"

"Het is niet gemakkelijk om mijn comfortzone in België te verlaten, maar ik wil me als speler blijven ontwikkelen en dit voelt als een stap in de juiste richting", zegt Van Belle op de website van haar nieuwe club.

Van Belle komt niet onbeslagen op het ijs in Duitsland. De Dilbeekse trad al 114 keer aan op het hoogste niveau in België. Ze trok ook al twaalf keer het Red Flames-tenue aan, maar sinds 2023 werd ze niet meer opgeroepen.

De manager van SGS Essen-Schönebeck Robert Augustin heeft vertrouwen in de nieuwe aanwinst. "In haar eerste 45 minuten tot nu toe heeft ze getoond dat ze naadloos in ons spel zal passen", zegt Augustin.