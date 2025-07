Rudi Janssens heropent Sportkaffee Puls Bar: "Zeer gezellige sfeer"

De eerste uitbater van het Sportkaffee gaf er de brui aan tijdens de coronacrisis. De tweede hield het na een halfjaar al bekeken, volgens Rudi Janssens. Na anderhalf jaar leegstand blaast Rudi nieuw leven in Sportkafee Puls Bar.

Het was een carrièreswitch voor Rudi Janssens, maar lang moest hij er niet over nadenken om Sportkaffee Puls Bar nieuw leven in te blazen. “Ik ben hier heel vaak omdat ik voorzitter was van de zwemclub", zegt Rudi. "Ik kon het niet meer aanzien dat de zwemmers of de andere sporters na het sporten geen plek hadden om nog gezellig na te keuvelen en iets te drinken en te eten. En zo is dat idee wat gegroeid en ben ik een concept gaan uitwerken.”

Dat concept is even eenvoudig als doortastend. “We hebben een heel ruim aanbod aan dranken", zegt Rudi. "Daarnaast willen we ook wel iets te knabbelen aanbieden. Van de klassieke ijsjes en chips tot pannenkoeken en croques en ook ons Pajots plankje een plankje met charcuterie uit de regio dat we in het aanbod hebben.”

Bij sporters valt het alvast in de smaak. “Zeer gezellige sfeer", zegt Wannes Vandeveire. "Altijd leuk om na het sporten eens te relaxen en medesporters te leren kennen en met de vrienden te praten en een babbeltje te doen. Iets wat we de laatste jaren en maanden hebben gemist toen de vorige uitbater wegging.”