Nieuwe asfaltlaag voor Assesteenweg Ternat: op- en afrit E40 dicht en omleiding voor lokaal verkeer

Het huidige wegdek op de Assesteenweg in Ternat is nog maar 5 jaar oud, maar nu al tot op de draad versleten en uitgerafeld. Ondanks uitvoerige testen vooraf, bleek na het aanbrengen van de huidige asfaltlaag dat de samenstelling van het goedje niet de juiste verhoudingen had. Dat verklaart de vroegtijdige slijtage.

Het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag begint komende nacht om 3 uur en zal afgerond zijn op maandagochtend 16 juni om 5 uur. Eerst wordt de asfaltlaag afgefreesd, zodat een nieuwe laag kan worden aangebracht. Daarbij worden ook de meetlussen in het wegdek verwijderd en nadien opnieuw geïnstalleerd. Tot slot worden de wegmarkeringen opnieuw aangebracht.

**Assesteenweg onderbroken: verkeer volgt een omleiding **

Tijdens de werken zullen voetgangers en fietsers ten westen van de Assesteenweg kunnen wandelen en fietsen. Het verkeer tussen Asse en Ternat volgt een omleiding. De afrit van de E40 komende van Brussel en de oprit richting Gent worden afgesloten. De op- en afrit aan de zuidkant van de E40 (komende van Gent richting Brussel) blijven open, maar het verkeer rijdt in beide richtingen langs één kant van de middengeleider op de op- en afrit.