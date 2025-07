175.000 euro voor Sint-Gertrudiskerk in Ternat: "Koesteren én onderhouden"

De zandstenen kerk, aan het einde van de Dreef, bepaalt al eeuwen het aangezicht van Ternat. De kerk speelde een rol in het leven van heel wat Ternattenaren. “De Sint-Gertrudiskerk is al eeuwenlang het hart van Ternat. Ze vertelt het verhaal van generaties Ternattenaars die hier samenkwamen voor communies, huwelijken en ook om afscheid te nemen van dierbaren”, zegt minister Weyts. “Vandaag blijft het een bijzondere plek: voor wie gelovig is, maar ook voor wie even een lokaal museum van de eigen gemeente wil binnenstappen."

Daarom investeert minister Weyts 175.000 euro in de kerk. "Met deze investering zorgen we ervoor dat deze waardevolle plek opnieuw vele jaren kan schitteren in al haar pracht en praal", zegt Weyts. De vorige investering, ter waarde van 70.000 euro ging vooral naar de buitenkant. Met het verse geld moet de binnenkant van het interieur een opknapbeurt krijgen. "Het gaat enerzijds om de herwaardering van de natuurstenen muren, zuilen, gewelfribben en de sluitstenen. Concreet worden de bakstenen gewelven gereinigd en hersteld van vervuiling, barsten en afschilfering. De barsten in de Simili-bepleistering worden hervoegd, en de scheuren en aftekening door vochtschade worden hersteld", klinkt het. "Anderzijds wordt er ook aandacht besteed aan de afwerkingslagen: het baksteenrood van de gewelven wordt herschilderd en ook de gewelfbogen en - sleutel krijgen een nieuwe laag verf. De totale kostprijs bedraagt 254.500 euro, waarvan Vlaanderen zo'n zeventig procent financiert. De lokale kerkfabriek neemt de overige dertig procent op zich."

"Niets is zo krachtig als het bewaren van ons verleden voor de toekomst”, zegt de voorzitter van de Kerfabriek van Ternat, Edward Vander Linden. “Met de binnenrestauratie van de Sint-Gertrudiskerk investeren we in erfgoed dat mensen samenbrengt en verhalen levend houdt."