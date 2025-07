Brabantse Golf Melsbroek groeit uit tot waardevolle biotoop: "Een belangrijke meerwaarde zijn voor de natuur"

Marc Verneirt is fervent golfer, CEO van Golf Vlaanderen én bioloog. Al twintig jaar lang probeert Marc zijn favoriete sport en natuur te verbinden. Dat werpt zijn vruchten af. Onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en Plantentuin Meise toont aan dat golfterreinen geweldige biotopen voor fauna en flora. "Niet elke zone is gemillimeterd gras", zegt Verneirt. "Er zijn plaatsen waar het gras hoger gelaten wordt om foerageergebieden voor dieren te ontwikkelen. Voor de golfers is dat buiten de spelzone en dient het gewoon als landschap. Met enkele kleine ingrepen aan de banen en de golfers kunnen we een belangrijke meerwaarde zijn voor de natuur.'

Op de site van Brabantse Golf in Melsbroek zagen ze bijvoorbeeld de door landbouw bedreigde sleutelbloem terugkeren. Ook vleermuiskolonies houden van golf. In Melsbroek telt Natuurpunt er maar liefst 3.000, waaronder de zeldzame bos- en ingekorven vleermuis. "Het motto van Natuur en Bos is: dood hout doet leven. Dat is iets wat wij als golfer twintig jaar geleden niet mooi vonden", zegt Verneirt. "Nu laten we dan een dode stam staan en kijk, een dode stam betekent leven voor een heleboel insecten, voor kleine diertjes en je krijgt weer de vogels en vleermuizen die daarvan kunnen genieten."