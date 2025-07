Jeugdbeweging uit Steenokkerzeel tot drie keer toe slachtoffer van vandalen: “Het was pure vernielzucht”

De daders hadden bovendien de generator en kooktent helemaal ‘gemummificeerd’ met afbakeningslint, alsof het hun terrein was. “Onze tenten werden vanbinnen en vanbuiten besmeurd met ketchup, dozen appelsap en fruitsap waren lek geprikt. Het was pure vernielzucht.” Opnieuw kwam de politie ter plaatse met twee patrouilleteams, maar de daders konden niet worden gevat. De leiding vermoedt sterk dat het telkens om dezelfde jongeren ging. De ravage is groot. “Drie patrouilletenten en een grote senior-tent, geleend bij de professionele uitleendienst ULDK, zijn beschadigd. Daarnaast is ook veel van ons eigen materiaal stuk of verdwenen,” aldus Sarhdi. “We hadden een mooie buffer opgebouwd, maar dat is nu volledig opgebruikt.”

De schade loopt volgens de organisatie op. Een exacte raming volgt nadat de beschadigde tenten deze week worden onderzocht door de uitleendienst. “Het waren duidelijk pure pesterijen. Hadden ze gewild vielen er nog veel waardevollere zaken te stelen zoals muziekboxen en gsm’s die aan het opladen waren. Op al die jaren dat dit kamp georganiseerd wordt, hebben we zoiets nooit meegemaakt.”

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon werd op de hoogte gebracht van de feiten en reageert verontwaardigd. “Dit is uiteraard volstrekt onaanvaardbaar. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en bleven de gevolgen voor de kinderen beperkt. Vooral voor de leiding is de impact groot, ook al omdat ze met zware materiële schade achterblijven.”

De gemeente zal nagaan wat ze kan doen om de vereniging te helpen. “Deze jongeren zetten zich vrijwillig in voor een maatschappelijk waardevol initiatief. We laten hen niet in de steek.” De hoofdleiding en het bestuur van AVK gaan een GoFundMe-actie opzetten en benefietactiviteiten organiseren om de geleden schade deels te kunnen compenseren. “We willen blijven doen wat we doen”, besluit Sarhdi strijdvaardig.