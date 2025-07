Bouwwerken sportsite Den Dam in Steenokkerzeel lopen vertraging op door faillissement onderaannemer: “Tegenslag waardoor alles opschuift”

De huidige sportinfrastructuur langs de Damlaan voldoet al lang niet meer aan de hedendaagse vereisten. Na een hobbelig voorbereidend parcours en een dossier dat bijna 20 jaar aansleepte, zijn anderhalf jaar geleden de langverwachte werken gestart. Voetbalclub PSV1820, tennisclub Kasteel Van Ham en petanqueclub Den Dam krijgen een gloednieuw onderkomen met een kantine en kleedkamers.

Nu is er dus weer een tegenslag. “We mikten oorspronkelijk op half juli om bepaalde oplevermomenten te halen, maar door deze tegenslag schuift alles met enkele weken op”, aldus de schepen. “We zijn nu volop bezig om een nieuwe firma te zoeken die het resterende werk overneemt, en hopen dat zij begin augustus kunnen starten. Pas dan kunnen we opnieuw richting keuring gaan.”

Laureys toont begrip voor de bezorgdheid van de clubs. “Voor de tennisclub hadden we sowieso al een tijdelijke oplossing voorzien, zoals een tentconstructie met een container als kantine. Dat is natuurlijk geen ideale situatie, maar ze kunnen wel voortdoen.”

Voor het voetbal ligt de situatie gevoeliger. “Er was voorzien dat de clubs in augustus zouden verhuizen naar de nieuwe infrastructuur. Nu die timing in het gedrang komt, moeten we bekijken wat we met de oude kantine doen. Daar zijn bijvoorbeeld al aansluitingen van gas en water afgesloten. We blijven zoeken naar oplossingen. Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe timing en de impact op de clubs, communiceren we verder.”