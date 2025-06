Bewoners ontdekken in primeur 10de editie van Paradise City: "Belangrijk om de buurt iets terug te geven"

De organisatie achter Paradise City vindt het belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij het festival. Daarom mochten zij voor het derde jaar op rij het festival op gang trappen. "Een festival als Paradise City komt met een lichte overlast, dus we vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de buurt. Op die manier kunnen we ook alle generaties op Paradise City krijgen. Het festival is gericht op jongeren, maar nu is het mooi dat ook de ouders, grootouders en kindjes kunnen meekomen", aldus Gilles De Decker, CEO van Paradise City.

Voor de tiende editie gaat Paradise City all in. Zo krijgen enkele podia een nieuwe plek en is het stagedesign van de podia nog meer geënt op beleving. Maar Paradise City blijft vooral inzetten op duurzaamheid. Dat gaat veel verder dan de elektrische bussen en nachttreinen om festivalgangers te vervoeren, de zonnepanelen en het vegetarische en vegan eten op het menu. "Historisch werd dit park gebouwd, omdat de graaf grote feestjes wou doen. Paradise City is daar een moderne versie van, maar we blijven weg uit het natuurgebied. Ook worden de historische bomen gemonitord, net zoals de vleermuizen en de broedvogels. Menselijke activiteit komt altijd met een impact, maar ik durf te zeggen dat wie die echt minimaliseren," stelt De Decker.

En wat de buurtbewoners vinden van de 10de editie van Paradise City zie je in ons nieuws.