Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer: “Wij vragen nooit om geld, bankgegevens of pincodes”

In sommige gevallen doen de oplichters zich voor als bankmedewerkers en vragen ze naar persoonlijke gegevens, pincodes of zelfs betalingen. “Onze politiediensten vernamen dat verschillende inwoners werden opgebeld door personen die zich voordoen als politieagenten van de politiezone Dilbeek. Zij beweerden dat ze de bankkaart kwamen ophalen in het kader van een oplichting- of fraudedossier”, klinkt het bij de politie Dilbeek. “Wij willen benadrukken dat deze berichten niet van onze medewerkers zijn. Het gaat om de werkwijze van een criminele bende.”

Bij de politiezone Wokra gaan de oplichters zelfs nog een stap verder. Inwoners van Wezembeek-Oppem en Kraainem werden opgebeld via het nummer van de politiezone zelf. “Wij als politie zullen nooit vragen om geld, bankgegevens of pincodes via telefoon of e-mail”, benadrukt de politiezone Wokra. “Als je twijfelt, breek het gesprek af en bel ons zelf terug op ons gekende nummer.”

Eerder waarschuwden ook de politiezones Grimbergen en Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) voor gelijkaardige feiten. Wie een verdacht telefoontje ontvangt, wordt gevraagd dit te melden bij de politie. Meer informatie over spoofing is terug te vinden op de website safeonweb.be.