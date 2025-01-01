Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

Vandaag organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw haar traditionele jaarmarkt. Met zo’n 250 kramen is er voor elk wat wils. Er worden zo’n 20.000 mensen verwacht.

Eén van de hoogtepunten blijft de prijskamp van tentoongestelde dieren. De zadelpaarden, pony’s en boerenpaarden zijn te bewonderen op de Pepingensesteenweg. Schapen, geiten, ezels, pluimvee en konijnen zijn te bewonderen op en voor een privé-perceel nabij. Kunstliefhebbers kunnen genieten van de 83ste editie van Leeuw Art in het Colomakasteel. De tentoonstelling op het gelijkvloers is vrij toegankelijk voor het publiek en toont werken van lokale kunstenaars.

“De jaarmarkt wordt verder opgevrolijkt door muziek- en dansoptredens”, klinkt het bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. “De mobiele muziekgroep Soutiens zorgt voor een feestelijke sfeer in de straten, terwijl op het mobiele podium verschillende Leeuwse verenigingen hun talenten zullen tonen.”

