Dilbeek krijgt opnieuw Centrum voor Dagverzorging: "Zorg letterlijk dichter bij huis"

Met de heropening van ‘De Keper’ krijgt Dilbeek opnieuw een eigen Centrum voor Dagverzorging. Vanaf 1 december 2025 kunnen inwoners met een zorgnood er terecht voor professionele dagondersteuning dicht bij huis. Zo wil Groep Dilbeek ook de druk op mantelzorgers verlichten.

Op de Breugheldalsite in Dilbeek opent op 1 december het vernieuwde dagcentrum de deuren. Zo heeft de gemeente opnieuw een eigen Centrum voor Dagverzorging. "Veel inwoners van Dilbeek waren de voorbije maanden aangewezen op Centra voor Dagverzorging in de buurgemeenten," vertelt schepen van Welzijn en Onderwijs David De Freyne. "Dat betekende extra vervoer en afstand tot de vertrouwde omgeving. Door opnieuw een centrum in eigen gemeente te openen, brengen we de zorg letterlijk dichter bij huis."

De gemeente wil zo ook mantelzorgers ontlasten. Twee jaar geleden sloot dagcentrum Breugheldal de deuren. Nu keert het dagcentrum dus terug, maar wel onder de nieuwe naam De Keper. Het moet een belangijke schakel vormen tussen woonzorgcentrum Breugheldal, de assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum.

Hoewel CDV De Keper al op maandag 1 december van start gaat, wordt het centrum officieel geopend op woensdag 3 december om 14.00 uur.

