Brand in appartementsgebouw in Vlezenbeek: "We probeerden de twee katten nog te redden"

In de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek heeft gisterenmiddag een hevige brand gewoed. Een fietsenwinkel en zes appartementen zijn getroffen. Iedereen kon het gebouw op tijd verlaten, op twee katten na.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg gisterennamiddag een oproep voor een woningbrand in de Poststraat in Vlezenbeek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. In een fietsenwinkel op het gelijkvloers van een appartementsgebouw was brand ontstaan.

Toen de brandweer arriveerde waren de vlammen al naar de naburige appartementen overgeslagen. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar zes appartementen raakten betrokken bij de brand.

Alle aanwezigen konden het gebouw op tijd verlaten, op twee katten na. "We probeerden de twee katten nog te redden, maar helaas kon de hulp niet meer baten", klinkt het bij brandweerzone Vlaams-Brabant West. Voor één gezin dat in het gebouw woont, wordt noodopvang gezocht.

