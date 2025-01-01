Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

De geselecteerde meetpunten kwamen er dankzij input van de Leeuwenaars zelf. 345 inwoners suggereerden een locatie voor een meetpaal. "We zijn blij met de grote respons", zegt Bart Keymolen, schepen van Mobiliteit. "Het toont aan dat inwoners echt begaan zijn met verkeersveiligheid. Deze snelheidsmetingen zijn dan ook een belangrijke stap: ze geven ons objectieve data over waar er effectief te snel wordt gereden, zodat we gericht kunnen werken aan oplossingen en sensibilisering."

84 procent van de deelnemers gaven hun eigen straat op als locatie voor een meting. Het merendeel van de suggesties ligt in het onderliggende wegennet in woonwijken, 36 procent suggereerde een gemeentelijke hoofdweg en één procent koos voor een gewestweg. In totaal kwam de gemeente zo aan 117 unieke locaties. Op basis van die input en bijkomende analyse selecteerde de gemeente 110 meetpunten. 85 meetpunten kwamen rechtstreeks voort uit de voorstellen van inwoners, 25 meetpunten werden gekozen op basis van verkeersdata, meldingen of hun strategische ligging.