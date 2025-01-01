Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

Vanaf vandaag start de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met snelheidsmetingen op 110 locaties verspreid over het grondgebied. De metingen moeten ook sluipverkeer in kaart brengen.

De geselecteerde meetpunten kwamen er dankzij input van de Leeuwenaars zelf. 345 inwoners suggereerden een locatie voor een meetpaal. "We zijn blij met de grote respons", zegt Bart Keymolen, schepen van Mobiliteit. "Het toont aan dat inwoners echt begaan zijn met verkeersveiligheid. Deze snelheidsmetingen zijn dan ook een belangrijke stap: ze geven ons objectieve data over waar er effectief te snel wordt gereden, zodat we gericht kunnen werken aan oplossingen en sensibilisering."

84 procent van de deelnemers gaven hun eigen straat op als locatie voor een meting. Het merendeel van de suggesties ligt in het onderliggende wegennet in woonwijken, 36 procent suggereerde een gemeentelijke hoofdweg en één procent koos voor een gewestweg. In totaal kwam de gemeente zo aan 117 unieke locaties. Op basis van die input en bijkomende analyse selecteerde de gemeente 110 meetpunten. 85 meetpunten kwamen rechtstreeks voort uit de voorstellen van inwoners, 25 meetpunten werden gekozen op basis van verkeersdata, meldingen of hun strategische ligging.

Meest bekeken

Sport

Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

din 11 nov
Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

Sport

Leeuwkens Teralfene en KHO Wolvertem-Merchtem stoten door in Beker van Brabant

3e editie van Zemst Dans Trofee promoot stijldansen: “Latin heeft alles om populair te worden bij een groot publiek”
Sport

3e editie van Zemst Dans Trofee promoot stijldansen: “Latin heeft alles om populair te worden bij een groot publiek”

maa 10 nov

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Gigantische rioolkokers onder Bergensesteenweg: "Een hefboom voor de economische activiteit van de regio"

Samenleving

Brand in appartementsgebouw in Vlezenbeek: "We probeerden de twee katten nog te redden"

Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Mobiliteit

Sint-Pieters-Leeuw meet snelheid op 110 locaties: “Mee bepaald door inwoners”

din 4 nov
Eerste steenlegging don boscoschool Sint-Pieters-Leeuw met burgemeester Jan Desmeth en Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts
Onderwijs
Vlaamse Rand

600.000 euro uit Randfonds naar nieuw schoolgebouw voor Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw

maa 3 nov