Gigantische rioolkokers onder Bergensesteenweg: "Een hefboom voor de economische activiteit van de regio"

Hefboom

De werken op de Bergensesteenweg duren al even, maar op termijn komen ze de economische activiteiten en de verkeersveiligheid ten goede, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder. "Dit project is ook een echte hefboom voor de economische activiteit van de regio", zegt minister De Ridder. "Klanten en leveranciers zullen vlotter in de winkel geraken, en werknemers sneller op hun werk. Bovendien, vroeger was deze weg een weinig overzichtelijke asfaltvlakte, nu is hij een pak veiliger voor alle weggebruikers én ziet hij er veel fraaier uit."

Ondergrondse infrastructuur

De Vlaamse overheid investeert 30 miljoen euro in het project. Minister De Ridder bezoekt de werf omdat de aannemer dezer dagen bezig is met indrukwekkende werken. Met een speciale kraan worden rioolkokers van zo'n 22 ton geïnstalleerd. Die zijn nodig voor de waterzuivering. "Voor de werken kwam het regenwater en afvalwater samen in één buis en het ging samen naar onze zuivering in Sint-Pieters-Leeuw, wat daar zorgde voor veel 'overstort', waardoor heel wat afvalwater in de Zuun terecht kwam", zegt Stefan Imbrechts van Aquafin. Door de werken wordt de riolering gescheiden. Het regenwater krijgt bovendien een extra zuivering voor het in de Zuunbeek belandt.

Licht aan het einde van de koker

De erbarmelijke staat van de ondergrondse infrastructuur is één van de redenen waarom de werken aan de steenweg al even duren, maar er is licht aan het einde van de rioolkoker. "De ondergrondse infrastructuur is 80 jaar oud, versleten en er liggen heel veel verschillende voorzieningen", zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "Niet alleen van lokale distributie, maar er ligt ook een grote autosnelweg van drinkwater naar Oost- en West-Vlaanderen. En dat alleen al vernieuwen duurt vier jaar. Maar we zijn nu eind 2025, nog twee jaar en we mogen aftellen want we zitten op schema."