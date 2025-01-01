Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

Met een vriendschappelijke wedstrijd tussen de veteranen van HO Wolvertem-Merchtem en voormalige Rode Duivels opende Meise in samenwerking met de club afgelopen dinsdag officieel het nieuwe kunstgrasveld in het Jan Lathouwersstadion.

De opening werd in goede banen geleid door Ruben Van Gucht en ging van start met toespraken van de club en het lokaal bestuur. Daarna was het tijd voor actie op het veld: de Oud-Rode Duivels bewezen dat ze nog steeds over veel klasse beschikken. Onder meer Jonathan Legear, Dedryck Boyata en Gil Swerts tekenden present. Nadien speelde de eerste ploeg van HO Wolvertem-Merchtem de bekerwedstrijd tegen KFC Tremelo.

“We hebben er even naar uitgekeken, maar vandaag mogen we met recht trots zijn op dit prachtige nieuwe veld. Kunstgras maakt het mogelijk om bijna het hele jaar door te spelen”, zegt schepen van Sport Marie Behaeghe. “Onze sportverenigingen brengen mensen samen en verdienen een sterke omkadering. Daarom blijven we inzetten op moderne, duurzame sportinfrastructuur.”

Het vernieuwde hoofdterrein van HO Wolvertem-Merchtem kreeg een volledige make-over: een nieuwe kunstgrasmat en omheining en vier wegdraaibare doelen die voor maximale flexibiliteit zorgen tijdens trainingen en wedstrijden.

Meest bekeken

De A8 in Halle
Mobiliteit
Wonen

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

maa 10 nov
Het stadsbestuur van Vilvoorde stelt haar meerjarenplan voor
Politiek
Samenleving

Vilvoorde stelt meerjarenplan voor: "9 beleidsdoelstellingen die toekomst Vilvoorde vorm moeten geven"

maa 10 nov
Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

Maarten Mast in zijn apotheek
Samenleving
Justitie

Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

zon 9 nov
Victor Swaelens wordt ereburger van Sint-Genesius-Rode
Samenleving

Laatste oud-strijder in Rode Victor Swalens (105) krijgt ereburgerschap

maa 10 nov

Meer nieuws uit de regio

Het nieuwe kunstgrasveld van KFC Meise is officieel geopend
Sport
Jeugd

Vernieuwd kunstgrasveld op KFC Meise officieel geopend

zat 8 nov
Eddy De Boeck
Mobiliteit
Samenleving

Steenweg op Merchtem: 28.432 verkeersboetes en 263 rijbewijzen ingetrokken in 12 jaar tijd

zat 8 nov
Martijn Meurisse is dringend opzoek naar een nieuw kinderdagverblijf voor zijn twee kinderen.
UPDATE
Samenleving
Jeugd

Twee kinderopvanginitiatieven in Meise sluiten de deuren: "Met de handen in het haar"

don 6 nov
Cultuur

Omnia Cantica en Helicante vieren jubilea samen

zon 2 nov
Katten in een asiel
Groen
Samenleving

Lokale besturen redden steeds meer zwerfkatten

woe 29 okt