Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

De opening werd in goede banen geleid door Ruben Van Gucht en ging van start met toespraken van de club en het lokaal bestuur. Daarna was het tijd voor actie op het veld: de Oud-Rode Duivels bewezen dat ze nog steeds over veel klasse beschikken. Onder meer Jonathan Legear, Dedryck Boyata en Gil Swerts tekenden present. Nadien speelde de eerste ploeg van HO Wolvertem-Merchtem de bekerwedstrijd tegen KFC Tremelo.

“We hebben er even naar uitgekeken, maar vandaag mogen we met recht trots zijn op dit prachtige nieuwe veld. Kunstgras maakt het mogelijk om bijna het hele jaar door te spelen”, zegt schepen van Sport Marie Behaeghe. “Onze sportverenigingen brengen mensen samen en verdienen een sterke omkadering. Daarom blijven we inzetten op moderne, duurzame sportinfrastructuur.”

Het vernieuwde hoofdterrein van HO Wolvertem-Merchtem kreeg een volledige make-over: een nieuwe kunstgrasmat en omheining en vier wegdraaibare doelen die voor maximale flexibiliteit zorgen tijdens trainingen en wedstrijden.