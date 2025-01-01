Lucas Coenen doet slechte zaak in strijd om de wereldtitel in de MXGP

Voor Lucas Coenen is de Grand Prix van Zweden een marteling geworden. Tijdens de kwalificaties op zaterdag moest Coenen al vijf punten toegeven op Febvre. In de eerste reeks zondag kwam hij slecht weg in de start. Hij reed van bijna de laatste positie terug naar de 7de plaats. Zijn grootste concurrent Romain Febvre won en pakte de volle buit met 25 punten. In de tweede reeks verliep het zowaar nog slechter voor Lucas. Hij werd pas 12 de wat hem slechts 9 punten opleverde. Febvre domineerde ook in de tweede reeks.

Na de MXGP van Zweden is de achterstand van de jonge Overijsenaar opgelopen tot 41 punten op de Fransman. Met nog vier manches te gaan wordt het nog spannend. De MXGP van Nederland staat volgend weekend op 24 augustus al voor de deur. Daarna volgen nog de wedstrijden in Turkije, China en Australië. Sacha Coenen behaalde in de MX2 een 2de plaats in de eerste reeks en een 7de plaats in de tweede reeks. In de eindstand van de dag viel hij net naast het eindpodium met een 4 de plaats. In de tussenstand van het wereldkampioenschap staat Sacha nog steeds 4 de met 599 punten. De Duitser Simon Längenfelder blijft aan de leiding.

Intussen raakte ook bekend dat de broers Coenen samen met Liam Everts zijn geselecteerd om de eer van België hoog te houden tijdens de Motorcross of Nations in het Amerikaanse Crawfordsville. Deze gaat door op 5 oktober. De drie beste rijders van elk land nemen het tegen elkaar op in de grootste motorcrosswedstrijd op de planeet. De wedstrijd lokt jaarlijks zo’n 100.000 toeschouwers.