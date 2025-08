Tunnel in Steenokkerzeel onder landingsbaan één nacht afgesloten voor onderhoudswerken

De tunnel wordt volgende nacht afgesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer is in beide richtingen een omleiding voorzien via de Kortenbergsesteenweg, de Mechelsesteenweg, Boogstok, Stationsstraat en Leuvensesteenweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het Repatriëringscentrum 127Bis, de Ringweg Brussels Airport en de Kortenbergsesteenweg.

Opgelet: er wordt geen omleiding voorzien via de Guldendelle of de Van Espenlaan in Nossegem. Die straten blijven enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De ANPR-camera's blijven er werken.