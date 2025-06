Paradise City 2025 sluit uitverkochte tiende jubileumeditie in stijl af: "45.000 bezoekers samenbracht"

De tiende editie van Paradise City Festival zit er alweer bijna op. "Wat in 2015 begon als een kleinschalige bijeenkomst voor liefhebbers van elektronische muziek, is inmiddels uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaangevende festivals op het gebied van elektronische muziek en duurzaamheid, een reputatie die dit jubileumjaar ruimschoots werd waargemaakt", klinkt het.

Perfect zomerweer maakten de tiende editie van Paradise City Festival een absoluut succes. Op vrijdag en zaterdag verwelkomde het kasteeldomein telkens 15.000 bezoekers, beide dagen waren al ruim van tevoren uitverkocht. Ook vandaag zijn alle tickets de deur uit. Op de Sweet Harmony-camping werden alle 5.000 plekken bezet, waardoor het terrein gevuld was met duizenden enthousiaste muziekliefhebbers die hun festivalseizoen in stijl aftrapten.

Hoewel het festival een vaste waarde is geworden, blijft het voor heel wat bezoekers fris aanvoelen. "Tien jaar geleden begon dit als een gek idee", zegt oprichter Gilles De Decker. "In 2025 brachten we het helemaal rond, een festival dat muzikale topkwaliteit combineert met diepe ecologische verantwoordelijkheid. Van legendarische pioniers tot rijzende sterren: we hebben een decennium van verbinding, creativiteit en positieve verandering gevierd. We kunnen niet wachten om te zien waar de volgende tien jaar ons brengen."