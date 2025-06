Afscheid van laatste slagerij in Nieuwenrode: "We hebben het verdiend"

Morgen is een zwarte dag in de geschiedenis van de Kapellese deelgemeente Nieuwenrode. Want nu Danny Van den Broeck en Christel Roos hun zaak sluiten, verdwijnt de laatste slagerij van het dorp.

“We gaan vooral het sociaal contact missen. Het praatje met de mensen in de winkel”, klinkt het bij de twee. De winkel bestaat 64 jaar. Danny is de tweede generatie beenhouwer in de familie Van den Broeck. In 1985 stapt hij in de beenhouwerij van zijn vader Karel.

Het pand waarin de winkel huisde staat te koop. Na veertig jaar hard werken, doen Danny en Christel hun beroemde winkel nog een keer open. Wat erna komt, laten ze in het midden. Ze hebben slechts een plan: “Rust, we hebben het verdiend”