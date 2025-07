Resultaten bodemonderzoek Kapelle-op-den-Bos: "Op Leireken bijkomstig grond afvoeren"

Een kleine maand geleden stond de oppositie in Kapelle-op-den-Bos op de achterste poten. Aanleiding was een berg aarde, afkomstig van de werken aan het Leireken, die zou namelijk asbest bevatten. Oppositieraadslid Tom Van de Voorde had de grond laten testen met een positief resultaat. Schepen van Openbare Werken Edward De Wit liet weten dat de gemeente zelf een bodemonderzoek uitvoert en de berg aarde in de tussentijd geen gevaar kon betekenen.

"We hebben ook meteen gevraagd aan de aannemer om een zeil te leggen, zodat er geen vermenging kon zijn met de omgeving", zegt burgemeester Mathias Diricx. "Uit het onderzoek is nu gebleken dat er 0,05 procent asbest zit in de grond, dat is toch significant lager dan de tien of vijftien procent waarover bepaalde oppositieleden eerder communiceerden."

Toch minimaliseert het gemeentebestuur de aanwezigheid van asbest in de berg niet, en onderneemt het actie. "De grond gaat nu chemisch worden gereinigd, wat betekent dat de grond achteraf gaan kunnen inzetten als zuivere grond", zegt Diricx. "Bijkomend hebben we ook beslist om op het Leireken bijkomstig grond te gaan afvoeren zodanig dat we daar iets meer gaan saneren en een asbestveilige omgeving gaan krijgen."

Ook neemt het gemeentebestuur structurele maatregelen. "Vorige legislatuur is beslist om de grond op voorhand niet te gaan testen, wat ook niet verplicht was en hoefde omdat er volgens OVAM geen risico was", zegt Diricx. "Maar we leren uit de situatie, daarom hebben we eerder deze maand met de gemeenteraad hebben beslist om strenger op te treden, maar te gaan voorzien dan eigenlijk hoeft om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden."