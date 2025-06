Kapelle-op-den-Bos bezorgd over mogelijke asbestheuvel: "Op eigen initiatief een paar stalen laten testen"

De oppositie is niet te spreken over de berg grond die achter de gemeentelijke loods ligt. Volgens zowel N-VA als Vlaams Belang zou er asbest in de grond zitten. "Ik heb dat dan eens op de gemeenteraad gebracht, maar daar werd dat volledig ontkend", zegt oppositieraadslid Tom Van de Voorde van Vlaams Belang. "Op eigen initiatief heb ik een paar stalen laten testen, waaruit dat we ontdekt hebben en weldegelijk blijkt dat het asbest is."

Schepen van Openbare Werken Edward De Wit laat weten dat Van de Voorde in eerste instantie niet op het terrein mocht komen. De Wit laat bovendien weten dat de grond getest zou worden, maar laat verstaan dat er geen gevaar zou zijn. "Die plaatjes geven geen asbest af, dus dat kan geen kwaad. Dat is geen gevaarlijke draaiing", zegt De Wit. "Zeker en vast geen gevaar."

Ook voormalig burgemeester en huidig oppositieraadslid Renaat Huysmans van N-VA uit zijn ongenoegen over de zaak. "Wie hier in Kapelle-op-den-Bos woont, leeft, werkt die kent de problematiek en dan daar zo nonchalant mee omspringen, dat is met mensenlevens spelen ik vind dit du jamais vu. Of om het in het schoon Nederlands te zeggen: onaanvaardbaar", aldus Huysmans.