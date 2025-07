Oppositiepartijen in Kapelle-Op-Den-Bos vragen extra gemeenteraad over asbestverdachte grond: "We willen duidelijkheid"

Tijdens de gemeenteraad van 23 juni stelde raadslid Tom Van de Voorde (Vlaams Belang) een vraag over de bewuste berg grond. Schepen van openbare werken Edward De Wit (cd&v) antwoordde toen dat de grond afkomstig was van de werken aan het Marktplein en dat er geen sprake was van asbestvervuiling. Na de gemeenteraad kwam echter aan het licht dat deze informatie onjuist was. Niet alleen zou de grond afkomstig zijn van een andere werf, aan het Leireken in Ramsdonk, maar bovendien zijn er met het blote oog asbestdeeltjes in te herkennen.

Enkele dagen na de gemeenteraad werd een zeil over de grondberg gelegd, wat de indruk versterkt dat er toch risico’s werden ingeschat. “Ik ben geen asbestexpert,” zegt Tom Van de Voorde, “maar ik maakte mij zorgen over de veiligheid van de omwonenden. Zeker omdat we asbestdeeltjes in de berg grond meenden te zien.”

De oppositiepartijen willen niet alleen klaarheid over de exacte oorsprong en samenstelling van de grond, maar eisen ook inzage in het bodemonderzoek en de genomen veiligheidsmaatregelen tijdens de werken, transport en stockage.

“We willen correcte en transparante informatie. Waar komt de grond vandaan? Is er effectief asbest aangetroffen? En welke stappen zijn genomen om de gezondheid van inwoners en gemeentewerkers te beschermen?” zegt Geert Van de Voorde (N-VA).

“In een gemeente als Kapelle-op-den-Bos, met een pijnlijke geschiedenis rond asbest, is het onbegrijpelijk dat men hier zo onzorgvuldig mee omspringt,” vult Renaat Huysmans (N-VA) aan.

“Het is onze taak als gemeenteraadsleden om dit aan te kaarten, en vooral om te zorgen dat dit in de toekomst vermeden wordt,” aldus Hanne Lamberts (Groen). “De gezondheid van inwoners, gemeentemedewerkers en ook werknemers bij aannemers moet altijd op de eerste plaats komen.”

Daarnaast vragen de drie oppositiepartijen dat ook de deontologische commissie wordt samengeroepen. Die moet nagaan of schepen De Wit deontologische fouten heeft begaan, zowel in zijn communicatie over het dossier als in zijn rol bij de behandeling van de grond.

De extra gemeenteraad zal plaatsvinden op dinsdag 8 juli om 20u in het Administratief Centrum.