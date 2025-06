Eerste steen van nieuw politiecommissariaat Kastze gelegd: “Eindelijk professionele werkomgeving”

Het vorige commissariaat bestond uit twee gebouwen. Een lager gelegen gedeelte dateert van de jaren '80 en was daarvoor een buurtwinkel. Een nieuwer gedeelte dateert van begin jaren 2000. “Het vorige commissariaat was eigenlijk nooit geschikt als politiegebouw. Denk bijvoorbeeld aan arrestatiezones of wapenopslag”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Met de nieuwbouw krijgen we een professionele werkomgeving. Zo komen er verhoorlokalen die zijn afgestemd op de behoeften van slachtoffers en verdachten.”

Het oude gebouw is intussen al afgebroken en het nieuwe commissariaat staat al in de steigers. De nieuwbouw kost zo’n 9,5 miljoen euro. “Het is een belangrijke investering voor de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst”, zegt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. “We kijken echt naar het nieuwe gebouw. Nu zitten alle diensten verspreid over verschillende plekken, wat toch niet ideaal is. Het wordt een modern gebouw waar alles voorzien is, wat ook het werk voor de politie een stuk vergemakkelijkt.”

Zo’n jaar geleden verhuisde de politie al naar tijdelijke onderkomens, waaronder een tijdelijke wijkpost in het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Dat blijft zolang het nieuwe commissariaat de deuren opent.