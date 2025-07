Helft van de kmo’s in Vlaams-Brabant gaat aanwerven voor 1 oktober: “Deze zomer is hét moment om te solliciteren”

Uit de laatste cijfers van juni blijkt dat 38% van de Brusselse kmo’s en 39% van de Vlaamse kmo’s van plan zijn om aan te werven in juli, augustus en september. Dit betekent een stijging in alle gewesten, sectoren en segmenten van bedrijfsgroottes, met uitzondering van West-Vlaanderen, waar een lichte daling wordt opgemerkt. De hoogste aanwervingsplannen stelt SD Worx vast bij kmo’s in Vlaams-Brabant: de helft van de kmo’s in Vlaams-Brabant gaat aanwerven voor 1 oktober

Andere positieve signalen

Daarnaast stelt SD Worx vast dat de focus van de rekruteringen verschuift naar uitbreiding. Van de kmo’s die gaan aanwerven, doet 68% dit als uitbreiding (tegenover 61% vorig kwartaal) en niet als een vervanging voor iemand die weg is. Bovendien zijn de plannen voor vast werk en tijdelijk werk via interimcontract gestegen. Dat terwijl zowel de plannen voor tijdelijk werk via overeenkomst van bepaalde duur als gelegenheidswerk zoals voor freelance en flexi-jobs dalen ten opzichte van vorig kwartaal.

Industrie en bouw springen eruit

Er is een duidelijke heropleving qua tewerkstellingsintenties in de industrie en bouw: 51% van de kmo’s in de secundaire sector (industrie en bouw) gaat deze zomer aanwerven. In de dienstensectoren is dat beperkt tot 38%.

Knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen komen vaker voor bij bedrijven die vooral arbeiders tewerkstellen. 51% van de kmo’s die gaan aanwerven, geven aan dat de openstaande vacatures voornamelijk knelpuntberoepen zijn, een stijging ten opzichte van vorig kwartaal (48%). Het percentage jobs voor knelpuntberoepen ligt hoger in Vlaanderen (51%) en Wallonië (62%) dan in Brussel (25%).

Ontslagintenties gedaald

Elf procent van de ondervraagde kmo’s geeft aan van plan te zijn om dit kwartaal personeel te ontslaan: dit is een daling ten opzichte van vorig kwartaal (15%). Bijna de helft van de kmo’s die personeel wil ontslaan, is van plan om dit personeelslid te vervangen. Dit betekent dat in één op twee kmo’s bij een ontslag deze job niet verloren gaat.

Positivisme

“Na de dip van vorig kwartaal heerst er opnieuw positivisme voor de drie maanden die komen. Deze zomer is het ideale moment om te solliciteren bij Belgische kmo’s, al zijn er verschillen in regio en grootte. De reden: er is een sterke stijging van kmo’s die een toename verwachten van de hoeveelheid werk voor het derde kwartaal Wallonië is daarin nog optimistischer dan Vlaanderen en Brussel. De studie bevestigt opnieuw de nood aan profielen voor knelpuntberoepen”, zegt Annelies Rottiers, directeur kmo consultancy bij SD Worx.