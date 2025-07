1 op de 10 bijen in Vlaams-Brabant heeft de winter niet overleefd: “Bewijs van de opmars van de Aziatische hoornaar”

Al doet onze regio het beter dan de rest van de land -onderzoek moet nog uitwijzen waarom- de bijen hebben een dramatische winter achter de rug. Boosdoeners zijn de varroamijt, een parasiet die het immuunsysteem van honingbijen aantast, maar ook de Aziatische hoornaar die intussen overal in België rondvliegt. Dat doen ze vroeger op het jaar en ze zijn met meer dan ooit. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft dan ook de handen vol om alle nesten te verdelgen.

“We zijn van in april bezig en we zitten al bijna aan 700 nesten die we verdelgd hebben. Dat is een enorme stijging tegenover vorig jaar. Dagelijks komen er 15 tot 25 aanvragen binnen voor nieuwe nesten”, zegt Willem Van den Broeck van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Bijna de helft van de bijenpopulatie in Brussel gestorven

De Aziatische hoornaars maken heel wat slachtoffers. Acht procent van de Vlaams-Brabantse bijen heeft de winter niet overleefd. In Vlaanderen stierf ruim een vijfde van alle bijen, in Brussel bijna de helft. Ook in de bijentuin van Jette, een paar kilometer voorbij de gewestgrens, komen de Aziatische hoornaars bijen stelen. Toch is imker Pascal ervan overtuigd dat de massale bijensterfte in Brussel nog een andere oorzaak heeft. "Het probleem is de chemische producten, de pesticiden... de slechte lucht dus. Daardoor raken de bijen gedesoriënteerd en sterven ze”, zegt Pascal Mathot.

Rode Lijst

Voor het eerst heeft Vlaanderen ook een Rode Lijst voor wilde bijen. Die brengt het risico op het verdwijnen van soorten in kaart. Voor de Rode Lijst zijn bijna 600.000 verspreidingsgegevens van de voorbije 15 jaar bij elkaar gebracht, goed voor 340 soorten. Daaruit blijkt dat er al 35 zijn verdwenen en nog eens honderd soorten bedreigd of kwetsbaar zijn. De Rode Lijst moet ook een basis vormen om gericht actie te kunnen ondernemen voor het behoud van de wilde bijensoorten.