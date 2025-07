Buitenlandse toeristen vinden steeds vaker hun weg naar Vlaams-Brabant: “Bewijs dat we regio in de kijker zetten”

Het aantal overnachtingen in Vlaams-Brabant zit in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere (Vooruit). In onze regio zijn de gemeenten rondom de luchthaven in Zaventem topbestemmingen, namelijk de luchthavengemeente zelf en de gemeente Machelen. Ook Grimbergen en Sint-Pieters-Leeuw tellen heel wat overnachtingen. “In 2020 noteerde onze provincie nog zo’n 800.000 overnachtingen”, zegt Houtmeyers. “In 2024 waren die gegroeid tot bijna 2,4 miljoen overnachtingen. De grootste sprong vooruit was er in 2022, met meer dan een verdubbeling van de cijfers, wat wijst op de invloed van corona.”

Ook opvallend: de buitenlandse toeristen lopen stilaan in op de bezoekers uit eigen land. “De laatste twee jaar lijkt onze provincie dus steeds meer toeristen uit het buitenland aan te trekken. Ook hier zal de coronapandemie een rol hebben gespeeld, maar toch mag deze evolutie een pluim op de hoed zijn van alle toeristische diensten die in Vlaams-Brabant actief zijn. De meeste buitenlandse bezoekers komen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bezoekers uit de Verenigde Staten sluiten de top vijf af”, zegt Houtmeyers.

Volgens Houtmeyers zijn de stijgende cijfers het bewijs dat onze regio goed in de kijker wordt gezet. “Zo is er de internationale promotie van Vlaamse Meesters op hun Plek, van kastelen in de Groene Rand rond Brussel en de fiets- en wandelroutes”, zegt Houtmeyers. “Vlaams-Brabant is dan ook prachtig om te wandelen en te fietsen, maar ook het wijntoerisme en bierbelevingen winnen duidelijk aan populariteit.”