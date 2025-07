Vlaanderen viert feest: “Ze hebben ons niet getemd”

e Vlaamse feestdag en bijhorende viering is hét treffen van politici uit alle gelederen en van alle gezindheden uit alle hoeken van Vlaanderen en dus ook vanuit de Rand. “Het is een moment om fier en dankbaar terug te blikken op de evenementen, gebeurtenissen en personen die van onze Vlaamse gemeenschap een succesvolle natie hebben gemaakt”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.

Toch draaide de Vlaamse feestdag in het stadhuis vandaag vooral rond het uitblijven van een Brusselse regering. “De wereld verkeert in chaos, op Europees grondgebied woedt oorlog en de NAVO ondergaat haar grootste transformatie sinds de geschiedenis. Maar in Brussel blijft men vrolijk rond de eigen navel dansen alsof er buiten de eigen gewestgrenzen geen wereld bestaat”, was parlementsvoorzitter Freya Van den Bossche bijzonder scherp.

Op de receptie na de viering werd er volop gepraat over de uitdagingen die Vlaanderen wacht. “Onze autonomie is deels verworven, maar staat tegelijkertijd onder grote drukt, vanuit het buitenland maar ook van techbedrijven bijvoorbeeld”, zegt Katia Segers (Vooruit). “In Halle-Vilvoorde staat de Vlaamse gemeenschap onder druk”, voegt Klaas Slootmans (Vlaams Belang) er aan toe. “We stellen vast dat twee op drie kinderen geboren wordt in een anderstalig gezin.”

Open Vld-voorzitter Eva De Bleecker denkt dan weer aan de herverdeling van de bevoegdheden. “Neem nu gezondheid, waarvan een stuk Vlaams en een stuk federaal is. Dat werkt toch niet zo goed”, zegt De Bleecker. “Ik denk dat een staatshervorming de komende jaren onherroepelijk is. Je blijft vaststellen dat twee gemeenschappen tegen elkaar blijven opbotsen. ik denk dat de Vlamingen absoluut baat hebben bij veel meer autonomie”, besluit Weyts.