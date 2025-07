Huisartsen houden symbolische actie: “Geen staking, maar wel bezorgd over plannen”

Naast artsen in ziekenhuizen protesteren ook de huisartsen mee. Maar sommigen onder hen zullen in plaats van te staken een symbolische actie houden, los van syndicale acties. Ze zullen dan een badge dragen met een duidelijke boodschap en beperken ook hun consultaties tot dringende zorg of dagafspraken. Routinecontroles, attesten en preventieve zorg worden die dag niet uitgevoerd. Zo willen ze aantonen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, maar ook gehoord willen worden.

“De onvrede onder artsen is gegroeid door maatregelen zoals het afschaffen van telefonische consulten, het gebrek aan overleg bij het herverdelen van bevoegdheden binnen de eerstelijnszorg en de framing van artsen als geldbelust in media en politiek”, zegt huisarts Koen Plasman, voorzitter van de Huisartsenkring Pajottenland. “De voorgestelde kaderwet wordt ervaren als een nieuwe stap in de verkeerde richting. Hoewel misbruik aangepakt moet worden, pleiten artsen voor gerichte maatregelen in plaats van algemene sancties. Ze vragen om vertrouwen in de grote groep artsen die met beperkte middelen dagelijks kwaliteitsvolle zorg levert.”

De voorgestelde hervormingen dreigen volgens de artsen een negatieve impact te hebben op de patiëntenzorg. “We vrezen voor het verlies van lokale zorg, vooral op het platteland, langere wachttijden voor consultaties, minder of geen huisbezoeken meer in sommige regio’s en meer bureaucratie”, zegt Plasman. “We ijveren voor een zorgsysteem dat werkt, minder administratie en meer tijd voor patiënten en een eerlijke vergoeding voor wachtdiensten en thuiszorg.”