Stagecharter moet meer jongeren naar de zorg trekken: “Ideaal om te proeven van het echte werk”

Stages in de zorg zijn een cruciale schakel tussen wat je leert op de schoolbanken en wat er in de praktijk effectief van je verwacht wordt. Het stagecharter dat gelanceerd en ondertekend is, moet de basis vormen tussen duidelijke afspraken tussen de onderwijsinstellingen, het werkveld, de toekomstige professionals en de overheid.

“Werken in de zorg aantrekkelijker maken, is één van de prioriteiten van mijn beleid sinds ik minister ben”, zegt Gennez. “Stages zijn de sleutel om jongeren te laten proeven van het echte werk. Wie tijdens een stage een goede eerste werkervaring heeft, zal sneller geroepen zijn om in de sector aan de slag te gaan. Tegelijk zal wie tijdens een stage een realistisch beeld krijgt van de sector, nadien minder snel anderen oorden opzoeken.”

Zorgambassadeur Candice De Windt benadrukt hoe belangrijk het is dat jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen in deze sector. “De zorg van morgen begint vandaag, met deze talentvolle nieuwe generatie die we willen opleiden en vormen in de best mogelijke omstandigheden”, aldus De Windt.

Het charter zal breed worden verspreid onder zorginstellingen en onderwijsinstellingen om zo een breed draagvlak en implementatie te verzekeren.