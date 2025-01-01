Met Kanaaltochten Brabant op inspiratiebezoek aan de Scheldekaaien in Antwerpen

Kanaaltochten Brabant biedt lokale besturen inspiratie voor klimaatuitdagingen tijdens rondvaart Antwerpse Scheldekaaien

Kanaaltochten Brabant organiseerde haar jaarlijkse ledendag en trok daarvoor met vertegenwoordigers van lokale besturen uit onze regio en partners naar Antwerpen. Ze voeren langs de vernieuwde Scheldekaaien en de grote overstromingsgebieden iets verderop. Dat zijn deelprojecten van het Sigma-plan, dat Vlaanderen moet beschermen tegen wateroverlast. De organisatie hoopt dat de lokale besturen zich zo laten inspireren, "Want ook in Vlaams-Brabant moeten we ons beter voorbereiden," klinkt het.

De gasten van Kanaaltochten Brabant kregen tijdens de rondvaart een blik achter de schermen van de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen. Die dateren van eind 19de eeuw en waren na meer dan 100 jaar aan een grondige renovatie toe. "We bouwen die volledig weer op, zodat ze klaar zijn om ons te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast verhogen we ook de oude waterkeringsmuur. Dat is belangrijk, want de Schelde is rechtstreeks verbonden met de Noordzee en zijrivieren zoals de Rupel, de Dijle, de Zenne", licht Max Verdonck, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg toe.

Het schip van Kanaaltochten Brabant vaart verder tot de zogenaamde watervallen van Kruibeke. Dat is het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. Bij hoge waterstand vangt het bekken water uit de Schelde op om zo stroomafwaarts problemen te voorkomen.

"Partners en lokale besturen inspireren"

Kanaaltochten Brabant organiseert de trip voor haar jaarlijkse ledendag met onder meer partners en lokale besturen uit Vlaams-Brabant. De organisatie wil hen inspireren, om beter met klimaatuitdagingen om te kunnen gaan. "Fenomenen van langdurige droogte en langdurige grote neerslag op beperkte plaatsen zorgt ervoor dat onze manier van 'beveiliging' moet evolueren. Enerzijds moeten we voorbereid zijn om maximaal water te sparen. Anderzijds moeten we in staat zijn om grote hoeveelheden water door neerslag te kunnen afvoeren," licht Guido Moens, directeur van Kanaaltochten Brabant toe.

De uitstap inspireerde voormalig burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA). "In Zemst hebben we het kanaal Leuven-Dijle en de Vaart richting Brussel. Elke gemeente of stad met of zonder water heeft er belang bij om vooruit te kijken en voorzien te zijn op uitdagingen in de toekomst. Dat betekent: een goede waterkering en nadenken over een planmatig kader," geeft Geerinckx mee.

