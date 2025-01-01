Kanaaltochten Brabant biedt lokale besturen inspiratie voor klimaatuitdagingen tijdens rondvaart Antwerpse Scheldekaaien

"Partners en lokale besturen inspireren"

Kanaaltochten Brabant organiseert de trip voor haar jaarlijkse ledendag met onder meer partners en lokale besturen uit Vlaams-Brabant. De organisatie wil hen inspireren, om beter met klimaatuitdagingen om te kunnen gaan. "Fenomenen van langdurige droogte en langdurige grote neerslag op beperkte plaatsen zorgt ervoor dat onze manier van 'beveiliging' moet evolueren. Enerzijds moeten we voorbereid zijn om maximaal water te sparen. Anderzijds moeten we in staat zijn om grote hoeveelheden water door neerslag te kunnen afvoeren," licht Guido Moens, directeur van Kanaaltochten Brabant toe.

De uitstap inspireerde voormalig burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA). "In Zemst hebben we het kanaal Leuven-Dijle en de Vaart richting Brussel. Elke gemeente of stad met of zonder water heeft er belang bij om vooruit te kijken en voorzien te zijn op uitdagingen in de toekomst. Dat betekent: een goede waterkering en nadenken over een planmatig kader," geeft Geerinckx mee.