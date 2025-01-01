Minister Van Achter lanceert totaalplan Nederlands voor Brussel: “Nederlands uitspelen in en voor onze hoofdstad”

Het totaalplan brengt bestaande en nieuwe initiatieven samen in één plan, met de ambitie om het hele Vlaamse netwerk in Brussel nauwer te laten samenwerken rond de versterking van het Nederlands. “Het is een primeur dat de Vlaamse Regering samen met de administraties en het werkveld binnen één plan gezamenlijk en ten volle gaat inzetten op de bevordering en versterking van het Nederlands in Brussel. Elk beleidsdomein gaat zo extra inspanningen doen zodat we samen het gebruik van het Nederlands bevorderen. Het moet vanzelfsprekend worden dat je in Brussel ook gewoon Nederlands kan oefenen en gebruiken”, zegt Vlaams minister voor Brussel Cieltje Van Achter.

Nederlands leren is essentieel, maar minstens even belangrijk is de kans om de taal te gebruiken in het echte leven. Het plan investeert daarom ook in oefenkansen op het werk, in de vrije tijd en in de buurt. In Brussel zijn taalrechten vaak nog een dode letter. Burgers die hulp zoeken bij de politie, op spoeddiensten of bij administraties, kunnen niet altijd terecht in hun eigen taal. Het totaalplan zet daarom in op gerichte samenwerking, duidelijke verwachtingen en vooral op tastbare vooruitgang: we willen dat Nederlandstalige Brusselaars zich gehoord en geholpen voelen in hun eigen taal.

Het plan wil het leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands stimuleren voor elke Brusselaar. “Kinderen die vroeg in contact komen met het Nederlands hebben meer kans om de taal blijvend te gebruiken. Via het onderwijs, maar ook via bibliotheken, jeugdwerkingen en sportclubs wordt het Nederlands verankerd in het dagelijks leven.”, zegt Van Achter. “Voor volwassenen opent het Nederlands de deur naar werk, opleiding en integratie", besluit Van Achter.