Internationale Dag van de Jeugd: "Nood aan connectie, minder aan fuiven"

Vandaag is het de Internationale Dag van de Jeugd. Een dag waarop stil gestaan wordt bij de noden die jongeren hebben. Bijvoorbeeld op vlak van ontspanning. Krijgen jongeren nog voldoende ruimte om zich uit te leven? Zijn er voldoende plekken om te ontspannen en uit de bol te gaan? Op fuiven bijvoorbeeld? Of heeft het jonge volkje net geen nood meer aan feesten op een plakkende dansvloer? Wij vroegen het aan de jongeren zelf tijdens een openluchtfuif vorige zaterdag aan jeugdcentrum Stroppen in Halle.

